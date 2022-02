“Sei rifatta, perché nasconderlo?”. Michelle Hunziker, la figlia Aurora la scopre. E svela cosa (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sarà anche un momento estremamente critico e deludente per la sua sfera sentimentale e famigliare, però nello studio televisivo del suo Michelle Impossible ha fatto scintille come sempre. Ospiti a non finire, Maria De Filippi in modalità C’è posta per te, Silvia Toffanin che intervista la mamma Ineke come se fosse stata a Verissimo con tanto di classico momento pianto. Sempre con Michelle Hunziker anche Aurora Ramazzotti. Una presenza fissa a Michelle Impossible è stata indubbiamente il frutto dell’amore oramai tramontato tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, anche quest’ultimo ha fatto impazzire il pubblico presentandosi a sorpresa nello show televisivo cantando Più bella cosa insieme alla ex moglie e madre della maggiore dei suoi eredi. ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sarà anche un momento estremamente critico e deludente per la sua sfera sentimentale e famigliare, però nello studio televisivo del suoImpossible ha fatto scintille come sempre. Ospiti a non finire, Maria De Filippi in modalità C’è posta per te, Silvia Toffanin che intervista la mamma Ineke come se fosse stata a Verissimo con tanto di classico momento pianto. Sempre conancheRamazzotti. Una presenza fissa aImpossible è stata indubbiamente il frutto dell’amore oramai tramontato traed Eros Ramazzotti, anche quest’ultimo ha fatto impazzire il pubblico presentandosi a sorpresa nello show televisivo cantando Più bellainsieme alla ex moglie e madre della maggiore dei suoi eredi. ...

FREDD0CAN3 : @stressedfra @zukovenir grazie veramente, sei un cuore <3 io spero solamente che loro si siano trovati bene e che q… - ilgiomba : 'Doveva essere il periodo in cui ti sei rifatta le tette!' ?? #MichelleImpossible - Andrea22303081 : @StefaniaAbbina2 @gianfede_style @giammy30685 @FedericaCalemme Mi sa che sei fuori di testa primo anche in casa sta… - blusewillis1 : RT @mgraziarin: Quando non vuoi far sapere in giro che sei rifatta ?? - mgraziarin : Quando non vuoi far sapere in giro che sei rifatta ?? -