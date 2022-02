“Sei positivo al Covid? Niente radioterapia”. La denuncia choc dei malati di cancro (Di giovedì 24 febbraio 2022) Trattamenti di radioterapia rinviati o addirittura interrotti in corso d’opera. malati di cancro costretti a perdere tempo prezioso per la propria salute. Sembra incredibile, eppure questa è la realtà che denunciano molti pazienti italiani, da nord a sud. Lo conferma una nota associazione che si occupa di malati oncologici e lo segnalano anche diversi medici e tecnici di radioterapia, molti dei quali preferiscono rimanere anonimi. Ma perché mai succede questo? Semplice, a causa della positività di questi pazienti al Covid19. Chiaramente se un paziente manifesta gravi sintomi causati dal virus è normale che ciò accada – sarebbe troppo rischioso in quel caso proseguire le cure – il problema però è che lo stesso sembra avvenire anche per le persone asintomatiche. E allora ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 24 febbraio 2022) Trattamenti dirinviati o addirittura interrotti in corso d’opera.dicostretti a perdere tempo prezioso per la propria salute. Sembra incredibile, eppure questa è la realtà cheno molti pazienti italiani, da nord a sud. Lo conferma una nota associazione che si occupa dioncologici e lo segnalano anche diversi medici e tecnici di, molti dei quali preferiscono rimanere anonimi. Ma perché mai succede questo? Semplice, a causa della positività di questi pazienti al19. Chiaramente se un paziente manifesta gravi sintomi causati dal virus è normale che ciò accada – sarebbe troppo rischioso in quel caso proseguire le cure – il problema però è che lo stesso sembra avvenire anche per le persone asintomatiche. E allora ...

Advertising

Dulafive : RT @trugoyTRP: Sono a casa positivo, mio padre è appena uscito dall'ospedale, sei un coglione. - ernluccar : RT @jupiterlupo: Febbraio 2022 Italia: tachipirina e vigile attesa. El Salvador: SMS del governo, se sei positivo ti inviamo il kit che… - trugoyTRP : Sono a casa positivo, mio padre è appena uscito dall'ospedale, sei un coglione. - il_sconosciuto : @Dax_Blacksun Il lato positivo su Twitter! Per fortuna che non ci sono persone come te ! Sei solo ignorante punto e fine. - antbar12 : RT @liliaragnar: #Cina #Suzhou Sei positivo al covid e asintomatico ? Niente cibo e ti impedisco di lavorare Nell'indifferenza umana,ques… -