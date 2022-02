Scuola Zincani | il miglior corso per la preparazione del Concorso Magistratura 2022

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Nata a Bologna nel 1956 come centro di alta formazione, Formazione Giuridicaè un’idea dell’Avv. Marco, avvocato patrocinatore in Cassazione, docente e formatore, autore di oltre quattrocento contributi giuridici, con il fine di promuovere l’approfondimento dei temi del diritto con i percorsi dedicati ad avvocatura e ae con le pubblicazioni della collana a firma unica comprendente codici, manuali superiori e volumi di approfondimento. A seguito del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2021 con cui si indice il conper il reclutamento di 500 magistrati, Formazione Giuridica organizza undiintensivo che punta alladelle materie concorsuali nei mesi precedenti ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Zincani

LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

Tutto il valore delle lezioni diè garantito da un corpus di oltre cento docenti e dai numeri: 1000 magistrati formati e oggi in servizio, oltre 20.000 aspiranti avvocati di cui l'84% ...accompagna da anni gli aspiranti magistrati ed è leader nel settore della formazione dei giovani giuristi italiani poiché conosce da vicino le difficoltà, gli ostacoli e gli obiettivi ...Nata a Bologna nel 1956 come centro di alta formazione, Formazione Giuridica Scuola Zincani è un’idea dell’Avv. Marco Zincani, avvocato patrocinatore in LeggiOggi ...