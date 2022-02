Sciopero 25 febbraio, venerdì si ferma il trasporto pubblico locale: cosa c’è da sapere (Di giovedì 24 febbraio 2022) Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri hanno confermato lo Sciopero di 24 ore del Tpl. Il motivo è "il rifiuto di Asstra, Agens e Anav di entrare nel merito di una reale trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale e per il miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali”. Possibili disagi per bus, tram, metropolitane e ferrovie locali, tranne che nelle fasce di garanzia. Lo stop sarà articolato secondo modalità diverse da città a città Leggi su tg24.sky (Di giovedì 24 febbraio 2022) Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri hanno conto lodi 24 ore del Tpl. Il motivo è "il rifiuto di Asstra, Agens e Anav di entrare nel merito di una reale trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale e per il miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali”. Possibili disagi per bus, tram, metropolitane e ferrovie locali, tranne che nelle fasce di garanzia. Lo stop sarà articolato secondo modalità diverse da città a città

