Scampia | 48enne evade dagli arresti domiciliari | arrestato dai Carabinieri

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Cronaca di Napoli: ihannoun uomo di 48 anni evaso(misura in vigore dallo scorso dicembre dopo un furto di marmitte). Ci sono persone che per motivi diversi entrano ed escono dal carcere. Altri che invece nonostante i benefici riconosciuti dalla Legge non riescono proprio a stare

I militari del nucleo radiomobile setacciano le vele di Scampia e a via Labriola notano una vecchia conoscenza. Il 48enne passeggia nei pressi della vela gialla ma la misura degli arresti domiciliari era in vigore dallo scorso dicembre dopo un furto di marmitte. In quest'ultimo caso, però, il Tribunale di Napoli ha deciso per la detenzione presso Poggioreale. NAPOLI – Ci sono persone che per motivi diversi entrano ed escono dal carcere. Altri che invece nonostante i benefici riconosciuti dalla Legge non riescono proprio a stare a casa.