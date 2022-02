Sanzioni per 1000 miliardi, niente soldati (Di venerdì 25 febbraio 2022) È già buio a Kiev quando Joe Biden inizia il suo discorso alla nazione. Ma dodici ore dopo l’inizio dell’attacco all’Ucraina, «non provocato e non giustificato», la questione del presidente americano è democrazia contro dittatura, vecchia onesta autodeterminazione a suon di dollari contro etero-determinazione a suon di botte. È noi contro loro, una volta ancora. Sanzioni grandi, grandissime, fine-di-mondo? Nel festival di ipocrisie che si celebra tra Mosca e Washington lo zarista neo-imperiale si era esibito all’alba, e mentre Wall … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 25 febbraio 2022) È già buio a Kiev quando Joe Biden inizia il suo discorso alla nazione. Ma dodici ore dopo l’inizio dell’attacco all’Ucraina, «non provocato e non giustificato», la questione del presidente americano è democrazia contro dittatura, vecchia onesta autodeterminazione a suon di dollari contro etero-determinazione a suon di botte. È noi contro loro, una volta ancora.grandi, grandissime, fine-di-mondo? Nel festival di ipocrisie che si celebra tra Mosca e Washington lo zarista neo-imperiale si era esibito all’alba, e mentre Wall … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

