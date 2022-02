Sanzioni contro la Russia: cosa sono, quali sono e il significato per l’Italia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sanzioni contro la Russia saranno decise in queste ore: avranno come unico scopo indebolire la Russia e provare a fermare l’avanzata dell’esercito indebolendo il Paese in altri settori affinché non ci sia più linfa da mettere nel conflitto in Ucraina. Sanzioni contro la Russia: cosa sono Putin era stato avvisato: se avesse invaso l’Ucraina avrebbe pagato delle conseguenze economiche da parte della Nato. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha dichiarato dopo la conferenza di Putin che ha dato inizio al conflitto in Ucraina: “Presenteremo un massiccio pacchetto di Sanzioni contro la Russia. Mosca deve ritirare le sue forze armate e rispettare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 24 febbraio 2022)lasaranno decise in queste ore: avranno come unico scopo indebolire lae provare a fermare l’avanzata dell’esercito indebolendo il Paese in altri settori affinché non ci sia più linfa da mettere nel conflitto in Ucraina.laPutin era stato avvisato: se avesse invaso l’Ucraina avrebbe pagato delle conseguenze economiche da parte della Nato. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha dichiarato dopo la conferenza di Putin che ha dato inizio al conflitto in Ucraina: “Presenteremo un massiccio pacchetto dila. Mosca deve ritirare le sue forze armate e rispettare ...

