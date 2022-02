Sanità: Ucraina, da medici Usa e Russia allarme per rischi catastrofe nucleare (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos Salute) - "Una catastrofe umanitaria per i rischi di combattimenti vicino gli impianti nucleari" dell'Ucraina e "dell'escalation verso una guerra nucleare". E' l'allarme che lanciano i medici, americani e russi, dell'International Physicians for the prevention of nuclear war (Ippnw) in un documento pubblicato online. Secondo Linda Pentz Gunter, fondatrice di Beyond Nuclear: "Non importa la genesi, la causa o chi ha iniziato cosa, la realtà è che ci sono 15 reattori nucleari operativi in ??Ucraina - ricorda - Se i reattori si trovano nel mezzo di un conflitto o di una guerra, non possono essere semplicemente abbandonati. Questo ci impone di evitare con urgenza questa possibilità". Secondo gli esperti, "la guerra potrebbe portare ad un disastro ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos Salute) - "Unaumanitaria per idi combattimenti vicino gli impianti nucleari" dell'e "dell'escalation verso una guerra". E' l'che lanciano i, americani e russi, dell'International Physicians for the prevention of nuclear war (Ippnw) in un documento pubblicato online. Secondo Linda Pentz Gunter, fondatrice di Beyond Nuclear: "Non importa la genesi, la causa o chi ha iniziato cosa, la realtà è che ci sono 15 reattori nucleari operativi in ??- ricorda - Se i reattori si trovano nel mezzo di un conflitto o di una guerra, non possono essere semplicemente abbandonati. Questo ci impone di evitare con urgenza questa possibilità". Secondo gli esperti, "la guerra potrebbe portare ad un disastro ...

Advertising

moonlightnjallx : RT @mandyislnfIames: La mia sanità mentale a puttane come la pace fra Russia e Ucraina. - assuntasalvati3 : RT @mandyislnfIames: La mia sanità mentale a puttane come la pace fra Russia e Ucraina. - mandyislnfIames : RT @mandyislnfIames: La mia sanità mentale a puttane come la pace fra Russia e Ucraina. - PulcinoRossoner : RT @operatwitt: Pensateci: Dovevano dare un dicastero a LEU - diamogli la Sanità, tanto è materia delle regioni - Pandemia. Dovevano dare u… - WILCHE91 : @ParitaPer @Uedrus @giorgiogilestro Per le vostre politiche capitalistiche non per colpa mia. Sto già dicendo che l… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Ucraina Fiom CGIL, domani sciopero di due ore e manifestazione contro la guerra in Ucraina E tra i compiti principali dell'assessore alla Sanità c'è […] In Primo Piano Politica Savona ...] Navigazione articoli Invasione Ucraina, M5S Liguria: 'Sgomento di fronte alla follia di una ...

Toni Capuozzo: Ucraina in fiamme - Milano Post L'Ucraina resta in libertà vigilata, la cosiddetta finlandizzazione, cioè la sovranità su trasporti, sanità eccetera, non sulle alleanze politico militari. Per chiunque ami la pace è un giorno nero. ...

Sanità: Ucraina, da medici Usa e Russia allarme per rischi catastrofe nucleare La Sicilia E tra i compiti principali dell'assessore allac'è […] In Primo Piano Politica Savona ...] Navigazione articoli Invasione, M5S Liguria: 'Sgomento di fronte alla follia di una ...L'resta in libertà vigilata, la cosiddetta finlandizzazione, cioè la sovranità su trasporti,eccetera, non sulle alleanze politico militari. Per chiunque ami la pace è un giorno nero. ...