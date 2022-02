Salumaio di Martina Franca a Kiev | avvertite diverse esplosioni L' invasione russa dell' Ucraina

(Di giovedì 24 febbraio 2022) «A breve credo che interromperanno l’erogazione di energia elettrica. Ho avvertito distintamentee un forte odore di polvere da sparo. La gente ha paura e sta scappando dalla città: sono molto preoccupato». Questa la drammatica testimonianza dadi Paolo Chiafele, mastroditra i più noti inper la qualità dei prodotti che propone. L’orso russo è passato dalle minacce ai fatti: Putin nelle ultime ore ha lanciato l’operazione militare invadendo il Paese. Scoppi sono stati sentiti a Odessa, Mariupol, Kharvik Leopoli e nella capitale. «L’aria è molto tesa e la situazione è complicatissima: i supermercati sono stati presi d’assalto e ci sono lunghe file ai bancomat per ritirare il denaro. Migliaia di persone fuggono in ...

Advertising

malinca73 : RT @NoiNotizie: Salumaio di Martina Franca (#Taranto) a #Kiev: avvertite diverse esplosioni #Ucraina - NoiNotizie : Salumaio di Martina Franca (#Taranto) a #Kiev: avvertite diverse esplosioni #Ucraina -

Ultime Notizie dalla rete : Salumaio Martina

Noi Notizie

Paolo Chiafele , è undiFranca dal 2015 in Ucraina e precisamente a Kiev. Lo raggiungiano in diretta televisiva su pugliapress TV (vedi quì') mentre la città viene bombardata. "La Russia ha bombardato ...La paura c'è. Ma per preservare i propri affari, si resiste. Paolo Chiafele, mastroquarantaseienne diFranca, patria del capocollo, sei anni fa si è trasferito a Kiev per inseguire l'ukrainian dream e portare i suoi prodotti in un Paese con una diversa tradizione ...«A breve credo che interromperanno l’erogazione di energia elettrica. Ho avvertito distintamente diverse esplosioni e un forte odore di polvere da sparo. La gente ha paura e sta scappando dalla città: ...Paolo Chiafele, quarantaseienne, si è trasferito nell'est Europa nel 2016 e vende i suoi prodotti in una nota catena di supermercati: "Nel ...