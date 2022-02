Sala: “Nuovo stadio? Pazienza Inter e Milan rischia di finire” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il sindaco di Milano Beppe Sala torna a parlare del Nuovo stadio di Inter e Milan Mentre sul campo si contendono lo Scudetto e l’accesso alla finale di Coppa Italia, c’è una partita che Inter e Milan stanno giocando insieme: quella relativa al Nuovo stadio. Sull’argomento nella giornata odierna è tornato a parlare Beppe Sala, sindaco di Milano a dialogo con il consigliere comunale Luca Bernardo a Palazzo Marino. “La mia unica paura è di rimanere con il cerino in mano che si chiama San Siro. Se le società dovessero andare da un’altra parte sarebbe un grande problema. Io non ravviso motivi per non fare il dibattito pubblico perché in ogni caso il sistema in questo momento è ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il sindaco dio Beppetorna a parlare deldiMentre sul campo si contendono lo Scudetto e l’accesso alla finale di Coppa Italia, c’è una partita chestanno giocando insieme: quella relativa al. Sull’argomento nella giornata odierna è tornato a parlare Beppe, sindaco dio a dialogo con il consigliere comunale Luca Bernardo a Palazzo Marino. “La mia unica paura è di rimanere con il cerino in mano che si chiama San Siro. Se le società dovessero andare da un’altra parte sarebbe un grande problema. Io non ravviso motivi per non fare il dibattito pubblico perché in ogni caso il sistema in questo momento è ...

