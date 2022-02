Sala: 'Ho paura che Milan e Inter si stanchino e ci lascino col cerino di San Siro in mano. Superlega? La Premier lo è' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Parlando a margine di un confronto a Palazzo Marino, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala è tornato a parlare del futuro di San Siro,... Leggi su calciomercato (Di giovedì 24 febbraio 2022) Parlando a margine di un confronto a Palazzo Marino, il sindaco dio, Giuseppeè tornato a parlare del futuro di San,...

Advertising

sportli26181512 : Sala: 'Ho paura che Milan e Inter si stanchino e ci lascino col cerino di San Siro in mano. Superlega? La Premier l… - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: Stadio #Inter/#Milan, #Sala: 'La mia unica paura è di rimanere con il cerino in mano che si chiama San Siro. Se le società… - Bubu_Inter : RT @marifcinter: Stadio #Inter/#Milan, #Sala: 'La mia unica paura è di rimanere con il cerino in mano che si chiama San Siro. Se le società… - fcin1908it : Sala: 'San Siro? Paura di restare col cerino in mano. Se Inter e Milan vanno via...' - marifcinter : Stadio #Inter/#Milan, #Sala: 'La mia unica paura è di rimanere con il cerino in mano che si chiama San Siro. Se le… -