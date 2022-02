Russia-Ucraina, Stoltenberg (segretario Nato): “Momento grave, la guerra è in Europa” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in una dichiarazione alla stampa ha parlato così dell’invasione russa in Ucraina: “E’ un atto brutale di guerra. Quello che aveva detto da mesi è successo. E’ un Momento grave per noi, la guerra è in Europa”. “Nei prossimi giorni invieremo ulteriori forze sul fianco Est dove già sono state inviate migliaia di truppe – continua Stoltenberg -. Dopo l’invasione della Russia di un Paese non alleato abbiamo attivato oggi il piano di difesa della Nato, che dà maggior autorità ai comandanti in campo. Noi siamo pronti, ma la nostra è un Alleanza preventiva, non vogliamo un conflitto. La Russia ha chiuso le porte ad una ... Leggi su italiasera (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ilgenerale dellaJensin una dichiarazione alla stampa ha parlato così dell’invasione russa in: “E’ un atto brutale di. Quello che aveva detto da mesi è successo. E’ unper noi, laè in”. “Nei prossimi giorni invieremo ulteriori forze sul fianco Est dove già sono state inviate migliaia di truppe – continua-. Dopo l’invasione delladi un Paese non alleato abbiamo attivato oggi il piano di difesa della, che dà maggior autorità ai comandanti in campo. Noi siamo pronti, ma la nostra è un Alleanza preventiva, non vogliamo un conflitto. Laha chiuso le porte ad una ...

Palazzo_Chigi : Draghi: Il Governo condanna l’attacco della Russia all’#Ucraina, ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vici… - valigiablu : Crisi Russia-Ucraina: come seguire le notizie in tempo reale in modo responsabile - chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - Cappellin_R : @claudiovelardi @laura_ceruti Temo una guerra civile non l’invasione russa. Un cambio di governo in Ucraina è possi… - ArmandaGelsomin : RT @SkyTG24: Dopo che l'attacco ha preso il via, a #Kiev risuonano le sirene d'allarme antiaereo -