Russia-Ucraina - Scoppia la guerra | vola il petrolio

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Le minacce di Vladimir Putin si sono trasformate in una triste realtà, con l'invasione dell', i primi bombardamenti e i Paesi occidentali pronti a reagire non solo con nuove sanzioni economiche. Gli effetti dell'escalation si fanno sentire sui mercati finanziari e ancor più su alcune commodity: le quotazioni delhanno preso il volo, con il Brent che ha superato la soglia dei 100 dollari al barile per la prima volta dal 2014. L'oro nero in rally. In particolare, i future sull'oro nero scambiati a Londra hanno reagito immediatamente alle prime notizie arrivate dall'sui movimenti del truppe russe, mettendo a segno consistenti rialzi prima di ritracciare e tornare sotto i 100 dollari. Attualmente, il Brent scambia intorno ai 99 dollari, in scia a probabili prese di beneficio. Il rally interessa anche il Wti di New ...