Russia-Ucraina, Assolombarda: “Si rischia impatto pesante su economia e emergenza energia” (Di giovedì 24 febbraio 2022) E’ di circa 3 miliardi di euro (2021) l’interscambio tra Lombardia e Russia, e di 1,5 miliardi tra Milano e Russia “Siamo preoccupati per l’escalation repentina e ingiustificabile che, in pochi giorni, ha coinvolto Russia e Ucraina – ha dichiarato Alessandro Spada, presidente di Assolombarda -.Condividiamo la risposta unitaria di tutta l’UE, che è di ferma condanna. Il conflitto, oltre a destare massima preoccupazione in termini di vite umane, rischia di avere un impatto pesante anche sull’economia e sulla ripresa globale. Se guardiamo al nostro territorio, in termini di impatto diretto sul fatturato delle imprese lombarde, quello russo è un mercato che, tra gennaio e settembre 2021, si è attestato su 1,6 miliardi di ... Leggi su lombardiaeconomy (Di giovedì 24 febbraio 2022) E’ di circa 3 miliardi di euro (2021) l’interscambio tra Lombardia e, e di 1,5 miliardi tra Milano e“Siamo preoccupati per l’escalation repentina e ingiustificabile che, in pochi giorni, ha coinvolto– ha dichiarato Alessandro Spada, presidente di-.Condividiamo la risposta unitaria di tutta l’UE, che è di ferma condanna. Il conflitto, oltre a destare massima preoccupazione in termini di vite umane,di avere unanche sull’e sulla ripresa globale. Se guardiamo al nostro territorio, in termini didiretto sul fatturato delle imprese lombarde, quello russo è un mercato che, tra gennaio e settembre 2021, si è attestato su 1,6 miliardi di ...

