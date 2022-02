Russia, proteste contro la guerra in 40 città: 705 arresti (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sono 705 le persone arrestate durante le proteste che si sono svolte in quaranta città della Russia contro la guerra all'Ucraina. Lo ha reso noto il sito di informazioni sulle operazioni delle forze dell'ordine, Ovd-Info. Leggi su today (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sono 705 le persone arrestate durante leche si sono svolte in quarantadellalaall'Ucraina. Lo ha reso noto il sito di informazioni sulle operazioni delle forze dell'ordine, Ovd-Info.

