Russia, in 40 città manifestazioni contro la guerra in Ucraina: mille arresti (Di venerdì 25 febbraio 2022) Circa mille persone sono state fermate oggi in 38 città della Russia per avere manifestato contro l'intervento militare in Ucraina, secondo quanto riferisce il sito dell'opposizione Ovd - Info. La ...

