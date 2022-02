Russia e Cina “studiano” il doppio assedio contro gli Usa

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Nelle ore più buie per l’Ucraina, proprio mentre lastava perfezionando il suo attaccoKiev, è andata in scena una telefonata che potrebbe svelare un interessante retroscena sull’intera vicenda. Wang Yi e Sergei Lavrov, ovvero i ministri degli esteri cinese e russo, hanno avuto un colloquio nel quale hanno fatto “il punto della InsideOver.

giuliapompili : Risposta asiatica all'invasione russa dell'Ucraina: - Cina: ne abbiamo parlato, giustifica la Russia che si è sent… - ilriformista : Il conflitto tra #Ucraina e #Russia è osservato con grande attenzione dalla #Cina, che rifiuta di parlare di “invas… - MediasetTgcom24 : Cina: 'Sanzioni contro la Russia? Non funzioneranno' #cina #russia #crisiucraina - ZiaClara_ : RT @ManuDolcenera: Altro che #SWIFT c’è bisogno di concrete politiche di #Energia alternativa, rinnovabile, per liberarsi dalla #sudditanza… - chiarapellegri9 : RT @Ilconservator: 1) La Russia si prende l’Ucraina 2) La Cina si prende Taiwan 3) L'€uropa se la prende nel culo -

Gli americani vogliono capire quale sarà l'atteggiamento di Pechino rispetto alle sanzioni contro la. Un Paese come lapuò assolutamente evitare che Mosca paghi il prezzo delle sanzioni ...13.20 Lanon condanna l'attacco dellaSi apprende dalla CNN che durante la conferenza di oggi il portavoce e Assistente Ministro degli Affari Esteri Hua Chunying ha affermato che la...“Il presidente cinese era contrario all’invasione dell’Ucraina e chiedeva che la Russia abbracciasse il patto di Minsk. Inoltre le sanzioni già in vigore e quelle potenzialmente in arrivo, incidono ...Ucraina e Russia sono fornitori importanti di neon e palladio, usati nella produzione di semiconduttori. Ma le supply chain dei chipmaker dovrebbero essere ormai ben diversificate.