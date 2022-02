Rugby, Sei Nazioni 2022: Scozia-Francia, le formazioni (Di giovedì 24 febbraio 2022) Torna questo fine settimana il Guinness Sei Nazioni 2022 e si disputa la terza giornata del torneo. Ad aprire le danze, sabato pomeriggio alle 15.15, sarà la sfida tra Scozia e Francia, con gli ospiti che puntano alla terza vittoria consecutiva, mentre i britannici devono vincere per restare in corsa per il titolo. E oggi i due tecnici hanno annunciato le formazioni che scenderanno in campo a Edimburgo. Sono tre i cambi per la Scozia, che cerca di tornare al successo dopo il ko di Cardiff. Esordio da titolare per Rory Darge in terza linea, dove arriva anche Magnus Bradbury, con Sam Skinner che scivola in seconda linea al posto di Jonny Gray, infortunato. In prima linea Zander Fagerson entra per WP Nel. La Francia, invece, effettua un solo cambio obbligato, con Yoram ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) Torna questo fine settimana il Guinness Seie si disputa la terza giornata del torneo. Ad aprire le danze, sabato pomeriggio alle 15.15, sarà la sfida tra, con gli ospiti che puntano alla terza vittoria consecutiva, mentre i britannici devono vincere per restare in corsa per il titolo. E oggi i due tecnici hanno annunciato leche scenderanno in campo a Edimburgo. Sono tre i cambi per la, che cerca di tornare al successo dopo il ko di Cardiff. Esordio da titolare per Rory Darge in terza linea, dove arriva anche Magnus Bradbury, con Sam Skinner che scivola in seconda linea al posto di Jonny Gray, infortunato. In prima linea Zander Fagerson entra per WP Nel. La, invece, effettua un solo cambio obbligato, con Yoram ...

Advertising

sportli26181512 : Irlanda-Italia al Sei Nazioni under 20: le formazioni: Dopo la storica vittoria sull’Inghilterra, Ferrari e compagn… - infoitsport : Rugby - Sei Nazioni Under 20: la formazione dell'Italia per la sfida all'Irlanda - infoitsport : Rugby - Sei Nazioni Under 20: dove e quando si vede Irlanda-Italia in tv e streaming - SkySport : Italia-Irlanda del Sei Nazioni, Diego Dominguez ricorda: 'Fu una gioia indescrivibile' #SkyRugby #Rugby #SkySport… - sportli26181512 : Italia-Irlanda del Sei Nazioni, Diego Dominguez ricorda: 'Fu una gioia indescrivibile': Lo abbiamo chiesto ad una l… -