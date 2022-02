Rugby a 7, i convocati dell’Italia per il primo raduno stagionale (Di giovedì 24 febbraio 2022) Torna a radunarsi, per la prima volta nella stagione 2021-2022, la Nazionale Maschile Seven dell’Italia: il responsabile tecnico Andy Wilk ha diramato le convocazioni per il ritiro in programma a Parma dal 27 febbraio al 2 marzo. Sono 18 gli atleti convocati. Attesi all’esordio in azzurro tre ragazzi dei centri di formazione di Treviso e Roma, ovvero Mathias Leon Douglas, Jacopo Barbi e Mattia Antonio. Prima convocazione pure per Pier Paolo Michele Brighetti, Matteo Colangeli, Alessio Crea e Matteo Morelli. I convocati dell’Italia DI Rugby A 7 Jacopo BARBI (FEMI-CZ Rugby ROVIGO DELTA) Francesco BONAVOLONTA’ (POL. S.S. LAZIO Rugby 1927) Francesco BOSSOLA (ASD Rugby MILANO) Pier Paolo Michele BRIGHETTI (TRANSVECTA CALVISANO) Lorenzo Maria BRUNO (SITAV ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) Torna a radunarsi, per la prima volta nella stagione 2021-2022, la Nazionale Maschile Seven: il responsabile tecnico Andy Wilk ha diramato le convocazioni per il ritiro in programma a Parma dal 27 febbraio al 2 marzo. Sono 18 gli atleti. Attesi all’esordio in azzurro tre ragazzi dei centri di formazione di Treviso e Roma, ovvero Mathias Leon Douglas, Jacopo Barbi e Mattia Antonio. Prima convocazione pure per Pier Paolo Michele Brighetti, Matteo Colangeli, Alessio Crea e Matteo Morelli. IDIA 7 Jacopo BARBI (FEMI-CZROVIGO DELTA) Francesco BONAVOLONTA’ (POL. S.S. LAZIO1927) Francesco BOSSOLA (ASDMILANO) Pier Paolo Michele BRIGHETTI (TRANSVECTA CALVISANO) Lorenzo Maria BRUNO (SITAV ...

Advertising

zazoomblog : Rugby a 7 i convocati dell’Italia per il primo raduno stagionale - #Rugby #convocati #dell’Italia #primo - OA_Sport : Italia al primo raduno stagionale: diversi esordienti - ottopagine : Italia Seven, c'è un sannita tra i convocati per il primo raduno del 2022 #Benevento - RomagnaRFC : Riparte il campionato #rugbyserieA: domani allo Stadio del Rugby di Cesena il #derby dell'Adriatico tra Romagna RFC… - NprRugby : Livorno Rugby under 17: ben 12 giocatori convocati nella selezione regionale di categoria. Il 13 marzo scatta il ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby convocati Rugby - Lyons, che prestigio! Federico Cuminetti convocato in nazionale U20 ... nato a Milano nel 2002, inizia da giovanissimo a calcare i campi da rugby con il settore giovanile ... con i due bianconeri che sono stati convocati dal CT Andy Vilk per il primo raduno stagionale ...

ITALRUGBY, LOVOTTI SI AGGREGA AL GRUPPO AZZURRO IN PREPARAZIONE DEL MATCH CONTRO L'IRLANDA ...v Italia Questo l'elenco dei giocatori convocati: Piloni Pietro CECCARELLI (Brive, 18 caps) Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 17 caps) Andrea LOVOTTI (Zebre Parma, 47 caps) Ivan NEMER (Benetton Rugby, 4 ...

Rugby - Italseven: 18 giocatori convocati in raduno OnRugby Rugby a 7, i convocati dell’Italia per il primo raduno stagionale Torna a radunarsi, per la prima volta nella stagione 2021-2022, la Nazionale Maschile Seven dell'Italia: il responsabile tecnico Andy Wilk ha diramato le convocazioni per il ritiro in programma a Parm ...

Rugby femminile, le convocate dell’Italia per l’ultimo raduno in vista del Sei Nazioni La Serie A di rugby femminile si ferma nel fine settimana per lasciare spazio alla Nazionale italiana, che si radunerà a Parma da domani, venerdì 25, a domenica 27 febbraio: si tratta dell’ultimo rad ...

... nato a Milano nel 2002, inizia da giovanissimo a calcare i campi dacon il settore giovanile ... con i due bianconeri che sono statidal CT Andy Vilk per il primo raduno stagionale ......v Italia Questo l'elenco dei giocatori: Piloni Pietro CECCARELLI (Brive, 18 caps) Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 17 caps) Andrea LOVOTTI (Zebre Parma, 47 caps) Ivan NEMER (Benetton, 4 ...Torna a radunarsi, per la prima volta nella stagione 2021-2022, la Nazionale Maschile Seven dell'Italia: il responsabile tecnico Andy Wilk ha diramato le convocazioni per il ritiro in programma a Parm ...La Serie A di rugby femminile si ferma nel fine settimana per lasciare spazio alla Nazionale italiana, che si radunerà a Parma da domani, venerdì 25, a domenica 27 febbraio: si tratta dell’ultimo rad ...