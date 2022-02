Rublev | Svitolina | Dolgopolov | il mondo del tennis reagisce al conflitto

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Di fronte all'invasione militare russa in Ucraina sono tanti i messaggi degli atleti che continuano a susseguirsi nelle timeline dei social. In prima linea iti ucraini e russi, coinvolti da ...

Andreyfa sentire la propria vicinanza al popolo ucraino pubblicando nelle storie Instagram un disegno che raffigura i due Paesi in guerra, stretti in un abbraccio. https://twitter.com/...poi ha raccontato degli insulti che riceve sui social a causa della sua nazionalità: ' ... Dal mondo del tennis, è arrivato pure il messaggio dell'ucraina Elinache dopo aver cambiato ...Rublev ha condiviso pensieri simili nel fine settimana dopo ... Penso che questo sia il modo giusto per farlo, almeno per me". Elina Svitolina, la più importante tennista ucraina, ha cambiato la sua ...Rublev poi ha raccontato degli insulti che riceve sui social ... Dal mondo del tennis, è arrivato pure il messaggio dell’ucraina Elina Svitolina che dopo aver cambiato l’immagine profilo di Twitter ha ...