Roman Yaremchuk, gol e dedica al popolo ucraino in Champions League (Di giovedì 24 febbraio 2022) Un gol di testa capace di fissare il punteggio finale sul 2-2 nell'importante appuntamento in Champions League. La testa sul campo da calcio, mentre il cuore era al fianco dell'Ucraina, del suo Paese e dei connazionali. Roman Yaremchuk, calciatore del Benfica, si è reso protagonista del punto del pari che ha permesso ai portoghesi di agguantare l'Ajax nell'andata degli ottavi di finale della coppa dalle grandi orecchie. Dopo aver battuto il portiere avversario, il giocatore dell'Est si è tolto la maglia mostrando una t-shirt che raffigurava il famoso Tryzub, il tridente simbolo dell'Ucraina. Roman Yaremchuk: "La situazione del mio Paese è complessa, difficile parlare…" Ecco ha detto il calciatore ucraino del Benfica, a fine match di Champions

