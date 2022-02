Roma, presidio della comunità ucraina vicino all’ambasciata russa: “Putin come Hitler, l’Europa lo fermi” (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Vladimir Putin si sta comportando da nazista, come fece Hitler nel 1938-39 con le annessioni dell’Austria e poi dei Sudeti. l’Europa deve fermarlo, a ogni costo“. Questo l’appello lanciato nel corso di un presidio organizzato vicino all’ambasciata russa a Roma, dalla comunità ucraina presente in Italia. Qualche centinaio le persone presenti, tra lavoratori e lavoratrici, studenti e non solo, con tanto di cartelli contro l’invasione russa e l’operazione militare lanciata da Mosca nella notte. E cori contro il presidente russo ‘aggressore’. Ma non solo. La comunità ha anche intonato l’inno ucraino e alcuni canti popolari e partigiani: “Andavano per strada i partigiani, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Vladimirsi sta comportando da nazista,fecenel 1938-39 con le annessioni dell’Austria e poi dei Sudeti.deve fermarlo, a ogni costo“. Questo l’appello lanciato nel corso di unorganizzato, dallapresente in Italia. Qualche centinaio le persone presenti, tra lavoratori e lavoratrici, studenti e non solo, con tanto di cartelli contro l’invasionee l’operazione militare lanciata da Mosca nella notte. E cori contro il presidente russo ‘aggressore’. Ma non solo. Laha anche intonato l’inno ucraino e alcuni canti popolari e partigiani: “Andavano per strada i partigiani, ...

