Roma, il Colosseo si illumina (24 ore dopo le città europee) con i colori della bandiera dell'Ucraina (Di giovedì 24 febbraio 2022) Un rettangolo giallo e blu tra gli archi del Colosseo : la bandiera Ucraina illumina stasera, ventiquattrore dopo le grandi città europee (vedi Parigi e Berlino), il monumento simbolo di Roma. Un ... Leggi su leggo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Un rettangolo giallo e blu tra gli archi del: lastasera, ventiquattrorele grandi(vedi Parigi e Berlino), il monumento simbolo di. Un ...

gualtierieurope : #Roma si mobilita per la pace contro l’invasione russa. Stasera il Colosseo si tingerà dei colori della bandiera uc… - Roma : Il Colosseo illuminato con i colori della bandiera ucraina contro l’ingiustificabile invasione russa dell’Ucraina D… - gualtierieurope : Il #Colosseo si tinge di giallo e blu in segno di vicinanza al popolo ucraino. #Roma è impegnata per la #pace. Ci v… - Csndeluca : Proprio come il #Colosseo di #Roma, per le figure di merda siamo sempre i numeri uno ???? ?? #RussiaUkraineConflict… - atlantidelibri : RT @SkyTG24: Ucraina, il Colosseo illuminato con colori della bandiera ucraina -