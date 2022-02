Roma, i tifosi sognano il ritorno di Totti: che coppia con Mourinho (Di giovedì 24 febbraio 2022) I tifosi della Roma sognano il ritorno in società di Totti e sono pronti a fargli sentire il proprio calore Nelle ultime ore, in ambiente Romanista si starebbe espandendo a macchia d’olio la voce di un possibile ritorno in società di Francesco Totti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i Friedkin ci starebbero pensando da un po’ e nel futuro immediato potrebbe davvero diventare realtà. I tifosi della Roma sognano una accoppiata incredibile tra il loro storico capitano e José Mourinho. Il prossimo 5 marzo all’Olimpico arriverà l’Atalanta, Totti probabilmente sarà in tribuna e i sostenitori giallorossi sono pronti a fargli sentire tutto il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Idellailin società die sono pronti a fargli sentire il proprio calore Nelle ultime ore, in ambientenista si starebbe espandendo a macchia d’olio la voce di un possibilein società di Francesco. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i Friedkin ci starebbero pensando da un po’ e nel futuro immediato potrebbe davvero diventare realtà. Idellauna acta incredibile tra il loro storico capitano e José. Il prossimo 5 marzo all’Olimpico arriverà l’Atalanta,probabilmente sarà in tribuna e i sostenitori giallorossi sono pronti a fargli sentire tutto il ...

Advertising

Gazzetta_it : I tifosi della Roma sono ancora tutti con Mou: 'Hai le chiavi della città' - salvione : Roma, i tifosi hanno ragione a stare tutti con Mourinho - ilRomanistaweb : ?? Al Picco non basta il settore ospiti: romanisti anche nelle tribune Finiti in pochi minuti i quasi 900 biglietti… - WalterPolito2 : @jimpallotta13 @LuigiPellino22 Egregio @jimpallotta13 .hai detto bugie dal inizio alla fine .. Hai preso in giro i… - sportli26181512 : Roma, i tifosi hanno ragione a stare tutti con Mourinho -