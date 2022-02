Roma | dipendenti di due autolavaggi senza Green Pass | multa e chiusura

(Di giovedì 24 febbraio 2022)– Nel corso dei quotidiani controlli finalizzati alla verifica delle disposizioni in materia di contenimento del contagio da Sars-Cov-2, i Carabinieri della StazioneTor Bella Monaca hanno proceduto allaprovvisoria per 5 giorni di due, il primo in zona Finocchio, l’altro a Tor Bella Monaca. Nel corso delle verifiche è emerso che i due titolari delle attività – un cittadino originaria dell’Egitto e un cittadino del Pakistan – avevano consentito a due lorodi presentarsi a svolgere le loro prestazioni lavorative pur essendo sprovvisti di. Invitabile l’erogazione della sanzione amministrativa dell’importo di 400 euro ciascuno e la sanzione accessoria dellaprovvisoria delle rispettive ...

Roma – Nel corso dei quotidiani controlli finalizzati alla ... originaria dell'Egitto e un cittadino del Pakistan – avevano consentito a due loro dipendenti di presentarsi a svolgere le loro ...