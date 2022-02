Ritorno Alla Normalità da Aprile, Sasso Soddisfatto: un Annuncio che Tutti Attendevano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Rossano Sasso, sottosegretario all’Istruzione, commenta in una nota la sua soddisfazione per la fine dello stato d’emergenza. “Non possiamo che accogliere con soddisfazione le parole del presidente Draghi sulla fine ... Leggi su youreduaction (Di giovedì 24 febbraio 2022) Rossano, sottosegretario all’Istruzione, commenta in una nota la sua soddisfazione per la fine dello stato d’emergenza. “Non possiamo che accogliere con soddisfazione le parole del presidente Draghi sulla fine ...

Advertising

chiellini : ???? Ci giochiamo tutto al ritorno! Fino alla fine! #VillarrealJuve #UCL - GiuseppeConteIT : A fine marzo termina lo #statodiemergenza: è un risultato ottenuto con gli sforzi fatti da tutti i cittadini, attra… - bonucci_leo19 : Un pareggio che rimanda tutto alla partita di ritorno. A casa Nostra, con i Nostri tifosi! ?????? #FinoAllaFine - LiberaInformaz : MA QUALE NORMALITA'? L'ENNESIMO INGANNO DI DRAGHI: VIA LO STATO DI EMERGENZA MA RESTANO LE LEGGI SPECIALI Non ci sa… - AlessioASR_ : RT @RickCapelli28: Il ritorno di Francesco Totti alla #ASRoma è sempre più vicino, da quanto si dice in giro, se è tutto vero, sarebbe fond… -