Risultati Playoff Conference League | le possibili avversarie della Roma

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Si sono disputate le gare di ritorno deidi: ecco i, le qualificate e lerivaliEcco di nuovo in campo lacon le sfide di ritorno dei. Tutti ie le qualificate agli ottavi, tra queste lerivali: Psv-Maccabi Tel Aviv (and. 1-0) 1-1Fenerbahce-Slavia Praga (2-3) 2-3Midtjylland-Paok (1-0) 1-2 LIVERapid Vienna-Vitesse (2-1) 0-2Marsiglia-Qarabag (3-1) 3-0Leicester-Randers (4-1) 3-1Celtic-Bodo/Glimt (1-3) 0-2Sparta Praga-Partizan (0-1) 1-2 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ecco tutti ie le qualificate agli ottavi: Borussia Dortmund - Rangers (and. ...Il Borussia Dortmund non riesce a ribaltare il ko dell'andata con i Rangers ed è fuori. Sconfitta indolore per il Siviglia; il Lipsia vince 3 - 1 sul campo della Real Sociedad e si qualifica dopo il 2 ...Le dichiarazioni del direttore sportivo del Taranto, Francesco Montervino, che torna a parlare dopo sei partite senza vittoria ...I playoff di Conference League tornano ad animare il giovedì europeo. Dopo i risultati dell’andata, le 16 partecipanti si riaffrontano per determinare chi passerà alla prossima fase del torneo.