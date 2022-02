Risultati Europa League: fuori il Dortmund, ecco tutte le qualificate agli Ottavi (Di giovedì 24 febbraio 2022) Si sono disputate le gare di ritorno degli spareggi di Europa League: ecco tutti i Risultati maturati nella serata e le qualificate agli Ottavi Ha riaperto i battenti l’Europa League con le sfide di ritorno degli spareggi. ecco tutti i Risultati e le qualificate agli Ottavi: Borussia Dortmund-Rangers (and. 2-4) 2-2Barcellona-Napoli (1-1) 4-2Sheriff-Braga (2-0) 0-2 LIVEZenit San Pietroburgo-Betis (2-3) 0-0Atalanta-Olympiacos (2-1) 3-0Porto-Lazio (2-1) 2-2Lipsia-Real Sociedad (2-2) 3-1Siviglia-Dinamo Zagabria (3-1) 0-1 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Si sono disputate le gare di ritorno degli spareggi ditutti imaturati nella serata e leHa riaperto i battenti l’con le sfide di ritorno degli spareggi.tutti ie le: Borussia-Rangers (and. 2-4) 2-2Barcellona-Napoli (1-1) 4-2Sheriff-Braga (2-0) 0-2 LIVEZenit San Pietroburgo-Betis (2-3) 0-0Atalanta-Olympiacos (2-1) 3-0Porto-Lazio (2-1) 2-2Lipsia-Real Sociedad (2-2) 3-1Siviglia-Dinamo Zagabria (3-1) 0-1 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

ricpuglisi : Nell'analisi del PNRR italiano da parte della Commissione UE si scrive esplicitamente che la riforma fiscale 'non è… - MomentiCalcio : #EuropaLeague, i risultati finali: passano Betis, Barcellona e Rangers - GZebrato : RT @salvato87725522: In Europa le squadre Italiche prendono calippi nel deretano da chiunque ma quella che viene criticata sempre per il g… - finoallafine71 : RT @salvato87725522: In Europa le squadre Italiche prendono calippi nel deretano da chiunque ma quella che viene criticata sempre per il g… - GlobalShowGSRa1 : Europa League: Risultati Sedicesimi del 24-2-2022 -