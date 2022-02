Rifiuti da Tunisia | Lega chiede a Ministro | “Responsabilità della Regione Campania?”

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Si fa intricato, anche politicamente, il caso delle 6mila tonnellate dirientrati indalla. Parallelamente all’indagine dalla magistratura, la questione è arrivata in sede di Commissione bicamerale Ecoreati e a Montecitorio. Alle Manfredi Potentiiniziative di Fratelli d’Italia si è aggiunta, nelle ultime ore, quella ufficiale. Sollecitato dal dirigente salernitano Silvestro Amodio, il deputato toscano Manfredi Potenti – che in un recente passato si era occupatosoppressione del Tribunale di Sala Consilina – ha approfondito. Afferma: “In merito alla notizia del ritorno in Italia di circa 6mila tonnellate diche quasi due anni fa erano state spedite illmente in ...

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti Tunisia

Il sindacato Militari ITAMIL Esercito divulga una nota sulla questione deispeciali provenienti dalladestinati ad essere stoccate nel Comprensorio militare di Persano : "I familiari dei militari in servizio nel comprensorio militare di Persano sono ...E' attraccata intorno alle 13.30 al porto di Salerno la nave con i 213 container diprovenienti dalla, finiti al centro di un caso internazionale culminato nell'arresto dell'ex ministro dell'Ambiente dello stato nord - africano. Le operazioni di trasbordo si svolgono ...I rifiuti saranno stoccati in un terminal del porto, probabilmente anche in attesa delle determinazioni da parte dell'autorità giudiziaria ...sarà competente in merito alla vicenda del rientro in Italia dei containers di rifiuti dalla Tunisia. Il procuratore ha dichiarato che non vi è alcun conflitto tra i due uffici giudiziari interessati ...