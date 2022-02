(Di giovedì 24 febbraio 2022) (Ri)apre ailMuseum, lo spazio espositivo dedicato all’oggetto del desiderio, di uomini e donne, più amato al. Il primoalesclusivamente dedicato a “vagine, vulve, e l’anatomia ginecologica”aperto i battenti, tre anni fa, tra le affollate vie del Camden Market, attirando fin da subito l’attenzione di appassionati, cultori o semplici curiosi, che fin dai primi giornino atteso pazientemente in lunghe code per accedervi. Ma la pandemia, che ormai abbiamo capito ha fatto “più dannigrandine”, ha imposto a settembre 2020 la sua chiusura forzata. Ma si sa, nessuno resiste al fascino di una. E finalmente c’è una data di riapertura: il prossimo 19 marzo in una nuova location, il ...

Luce_news : Riapre a Londra il Museo della Vagina. La direttrice: “Il mondo ne aveva (ancora) bisogno” - londranewsblog : Vacanze a Londra a Pasqua 2022, la città riapre Ora che Londra è completamente riaperta e senza restrizioni, molt… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapre Londra

LondraNews

La mossa, largamente anticipata, ma il messaggio in ogni modo è netto: nella maggiore nazione del Regno - quella soggetta alla potestà del governo centrale diin materia sanitaria - il livello ..." "Oggi torniamo a fare parte del mondo". Dopo due anni di severe restrizioni per limitare la ... Un laboratorio comunica risultati sbagliati dei tamponi a 1400 persone Covid, l'Australiai ...La mossa, largamente anticipata, ma il messaggio in ogni modo è netto: nella maggiore nazione del Regno – quella soggetta alla potestà del governo centrale di Londra in materia sanitaria – il livello ...Riunione notturna all'Onu, Zelensky chiede "un chiaro sostegno" all'Occidente, "non abbiamo paura, i confini non cambiano". Giornata di ...