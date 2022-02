Regolamento Napoli-Barcellona gol trasferta | con quali risultati passa il Napoli

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Ildi, ecco cosa succede con i gol innel ritorno degli spareggi di Europa League. All’andata la sfida del Camp Nou è terminata con il punteggio di 1-1. Un pareggio che, quest’anno, per ilggio agli ottavi di finale costringe una delle due a vincere. Fino allo scorso anno, col vecchio, in caso di 0-0 sarebberoti gli azzurri e con un 2-2 (o 3-3, 4-4 e così via) si sarebberoficati i blaugrana, con la regola dei gol inche valgono doppio in caso di parità dei gol segnati e subiti nel doppio confronto. Ma la regola, da quest’anno, è stata cancellata, dunque qualsiasi tipo di pareggio porterà ai supplementari e il ...

Il punteggio dell'andata è stato 1 - 1 ma non conterà, per il cambio di, il gol in trasferta. Serve vincere, per passare il turno.Barcellona bagno di folla per Insigne Spalletti e ...Il regolamento di Napoli-Barcellona, ecco cosa succede con i gol in trasferta nel ritorno degli spareggi di Europa League. All'andata la sfida del Camp Nou è terminata con il punteggio di 1-1. Un ...