Regolamento Lazio-Porto gol trasferta | con quali risultati passa la Lazio

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Ildi, ecco cosa succede con i gol innel ritorno degli spareggi di Europa League. 2-1 all’andata in terra lusitana, questo vuol dire che fino all’anno scorso sarebbe andato bene anche un 1-0 per i ragazzi di Sarri al ritorno. Come è noto, però, da questa stagione i gol innon valgono doppio rispetto a quelli segnati in casa in caso di parità nel computo dei gol segnati e subiti nell’ambito del doppio confronto. Per questo motivo, i biancocelesti se vogliono superare il turno nei 90?, hanno bisogno di una vittoria con due gol o più di scarto. Con un pareggio o una sconfitta, ovviamente, eliminazione, con una vittoria con un solo gol di scarto si andrebbe ai supplementari. SportFace.