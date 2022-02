Real Sociedad-Lipsia, Europa League: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tutto quello che c’è da sapere su Real Sociedad-Lipsia, sfida in programma oggi alle 18.45, valevole per il ritorno degli spareggi di Europa League. Settima nella Liga con 38 punti, a meno quattro dalla zona Champions League, ma reduce dalla pesante sconfitta esterna, per 4-0, contro l’Athletic Bilbao, la Real Sociedad di Imanol Alguacil apre i cancelli della Reale Arena, in occasione della gara di ritorno degli spareggi di Europa League, al Lipsia di Domenico Tedesco che, quarto in graduatoria in Bundesliga con 37 punti punti, in piena zona Champions, giunge in terra basca da una striscia di due vittorie consecutive ottenute contro Colonia ed Hertha Berlino. Spagnoli e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tutto quello che c’è da sapere su, sfida in programma oggi alle 18.45, valevole per il ritorno degli spareggi di. Settima nella Liga con 38 punti, a meno quattro dalla zona Champions, ma reduce dalla pesante sconfitta esterna, per 4-0, contro l’Athletic Bilbao, ladi Imanol Alguacil apre i cancelli dellae Arena, in occasione della gara di ritorno degli spareggi di, aldi Domenico Tedesco che, quarto in graduatoria in Bundesliga con 37 punti punti, in piena zona Champions, giunge in terra basca da una striscia di due vittorie consecutive ottenute contro Colonia ed Hertha Berlino. Spagnoli e ...

Advertising

sowmyasofia : RT @periodicodaily: Real Sociedad vs RB Lipsia: pronostico e possibili formazioni #24febbraio #europaleague - andreapezzoni87 : #EuropaLeague, h18.45 Playoff - Ritorno Dinamo Zagabria ??? Siviglia (1-3) #LazioPorto (1-2) #OlympiacosAtalanta (1… - periodicodaily : Real Sociedad vs RB Lipsia: pronostico e possibili formazioni #24febbraio #europaleague - ParliamoDiNews : Lipsia, Tedesco presenta la gara con la Real Sociedad: `Vedrete, so già come giocheranno` | Europa League |… - ilveggente_it : ?? #EUROPELEAGUE #RealSociedad Vs #Lipsia è una match di ritorno dei playoff di accesso agli ottavi di finale di Eu… -