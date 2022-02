Real Betis-Zenit, le formazioni ufficiali (Di giovedì 24 febbraio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Real Betis-Zenit, gara valevole per il ritorno dei playoff di Europa League. Dirigerà l’incontro l’arbitro turco Halili Umut Meler, coadiuvato dai connazionali Eyisoy e Uyarcan come assistenti, e dal quarto uomo Kardesler. VAR e AVAR saranno rispettivamente l’italiano Valeri e Bitigen. Calcio d’inizio ore 21:00 al Benito Villamarin di Siviglia. Favorito per il passaggio agli ottavi di finale, il Real Betis proverà a bissare il successo di giovedì scorso in Russia. Un match d’andata molto equilibrato e ricco di colpi di scena è stato quello giocato alla Gazprom Arena di San Pietroburgo. Già in vantaggio 0-2 dopo appena 18? grazie alle reti di Guido Rodríguez e Willian José, gli spagnoli si sono fatti rimontare sempre nella prima ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Riportiamo ledi, gara valevole per il ritorno dei playoff di Europa League. Dirigerà l’incontro l’arbitro turco Halili Umut Meler, coadiuvato dai connazionali Eyisoy e Uyarcan come assistenti, e dal quarto uomo Kardesler. VAR e AVAR saranno rispettivamente l’italiano Valeri e Bitigen. Calcio d’inizio ore 21:00 al Benito Villamarin di Siviglia. Favorito per il passaggio agli ottavi di finale, ilproverà a bissare il successo di giovedì scorso in Russia. Un match d’andata molto equilibrato e ricco di colpi di scena è stato quello giocato alla Gazprom Arena di San Pietroburgo. Già in vantaggio 0-2 dopo appena 18? grazie alle reti di Guido Rodríguez e Willian José, gli spagnoli si sono fatti rimontare sempre nella prima ...

