Rangers-Borussia Dortmund | le formazioni ufficiali

Riportiamo le formazioni ufficiali di Rangers-Borussia Dortmund, sfida valevole per il ritorno dei playoff di Europa League. Arbitro dell'incontro sarà lo spagnolo Antonio Mateu Lahoz, coadiuvato dai connazionali Devís e del Palomar come assistenti, e dal quarto uomo Latre. VAR e AVAR saranno rispettivamente de Burgos e Fernandez. Calcio d'inizio ore 21:00 all'Ibrox Stadium di Glasgow. Dopo l'inaspettata e straordinaria vittoria dell'andata, i Rangers cercheranno in tutti i modi di difendere il risultato. Nella prima gara ufficiale giocata contro il Borussia Dortmund, nonostante gli sfavori del pronostico, gli scozzesi sono riusciti ad imporsi col punteggio di 4-2. Decisive giovedì scorso, sono state le reti di Tavernier, Morelos e Lundstram.

