Rangers-Borussia Dortmund, Europa League: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo il clamoroso 2-4 dell’andata, ad Ibrox i Rangers difenderanno con le unghie e con i denti i due gol di vantaggio dagli assalti di un Borussia apparso molto incostante in questo 2022. Il fischio d’inizio di Rangers-Borussia Dortmund, valevole per il ritorno dei playoff di Europa League, è in programma alle ore 21:00 di questa sera. Il momento delle due squadre Da sempre il campionato scozzese è monopolizzato da Celtic e Rangers che hanno creato un dualismo in testa alla Premiership scalfito l’ultima volta dall’Aberdeen di Sir Alex Ferguson nella stagione ‘84/’85. Anche quest’anno le due squadre di Glasgow guidano il campionato separate da 3 punti, a +20 dagli Hearts. Al momento è la squadra di van Bronckhorst a dover inseguire, visto anche il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo il clamoroso 2-4 dell’andata, ad Ibrox idifenderanno con le unghie e con i denti i due gol di vantaggio dagli assalti di unapparso molto incostante in questo 2022. Il fischio d’inizio di, valevole per il ritorno dei playoff di, è in programma alle ore 21:00 di questa sera. Il momento delle due squadre Da sempre il campionato scozzese è monopolizzato da Celtic eche hanno creato un dualismo in testa alla Premiership scalfito l’ultima volta dall’Aberdeen di Sir Alex Ferguson nella stagione ‘84/’85. Anche quest’anno le due squadre di Glasgow guidano il campionato separate da 3 punti, a +20 dagli Hearts. Al momento è la squadra di van Bronckhorst a dover inseguire, visto anche il ...

