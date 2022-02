Rally Svezia | Kalle Rovanpera fa suo lo shakedown Da domani si inizia a fare sul serio

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Con il classicoha preso il via la seconda tappa del Mondiale WRC 2022. Ildiha fatto alzare su di sé il sipario con la prova inaugurale della corsa scandinava. Il percorso era lungo 7.59 chilometri e la prova si è disputata sotto una fitta nevicata. Il successo è andato al finlandese(Toyota GR Yaris) con il tempo finale di 3:22.04, secondo l’estone Ott Tanak (Hyundai i20) a 0.3 secondi, terzo il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a 0.8. Quarta posizione per il nipponico Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris) a 1.2. Quinta posizione per l’irlandese Craig Breen (Ford Puma) a 2.3 secondi, quindi sesto il britannico Gus Greensmith (Ford Puma) a 2.7, quindi settimo il britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) a 3.0, ottavo lo svedese Oliver Solberg (Hyundai i20) a 3.0, ...

Questa mattina è cominciato il programma del Rally di Svezia, secondo appuntamento del WRC 2022 ed unico in condizioni completamente invernali. Mentre il mondo sta andando incomprensibilmente a rotoli ...Il Rally di Svezia non è solamente la seconda prova stagionale del WRC 2022, o il secondo atto delle Rally1. È molto di più: sarà il primo rally, da vent'anni a questa parte, senza un Sebastien.