Raimondo Todaro, brutte notizie per l’insegnante di Amici: il ballerino rischia l’addio | L’indiscrezione (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il percorso di Raimondo Todaro all’interno della scuola di “Amici di Maria De Filippi” rischia di interrompersi molto presto. Ecco il motivo Fino alla passata stagione il noto ballerino italiano ha ricoperto un ruolo da protagonista nel programma di Rai 1 “Ballando con le stelle”. Dopo i tanti anni trascorsi alla corte di Milly Carlucci, la quale al momento si trova alla guida della nuova edizione de “Il cantante mascherato”, Raimondo ha deciso di cambiare aria. Egli ha infatti salutato la padrona di casa e tutto il cast del dancing show delle reti Rai, per catapultarsi in una nuova avventura in quel di “Amici”. Raimondo Todaro (Instagram)l’addio di Todaro non è stato indolore, dato ... Leggi su topicnews (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il percorso diall’interno della scuola di “di Maria De Filippi”di interrompersi molto presto. Ecco il motivo Fino alla passata stagione il notoitaliano ha ricoperto un ruolo da protagonista nel programma di Rai 1 “Ballando con le stelle”. Dopo i tanti anni trascorsi alla corte di Milly Carlucci, la quale al momento si trova alla guida della nuova edizione de “Il cantante mascherato”,ha deciso di cambiare aria. Egli ha infatti salutato la padrona di casa e tutto il cast del dancing show delle reti Rai, per catapultarsi in una nuova avventura in quel di “”.(Instagram)dinon è stato indolore, dato ...

Advertising

AmiciUfficiale : Christian in casetta è piuttosto silenzioso e il maestro Raimondo Todaro lo convoca per confrontarsi con lui… - Caterin78635191 : @AmiciUfficiale Ma la Celentano ormai è il vangelo di amici??? Cioè chiunque ci sia stato non dura perché lo prende… - flobin_2 : RT @_thatsale_: 'Questo non lo dico io, che sono un tecnico di danza classica E NON SOLO, ma lo dice un tecnico di latino' Celentano e Nanc… - infoitcultura : Amici 21, Raimondo Todaro lascia tutti senza parole: gesto improvviso - infoitcultura : Raimondo Todaro Amici: perché assente in studio? Positivo al Covid? -