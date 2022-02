Radio RAI | Repice | Napoli-Barcellona? Se gli azzurri passano si candidano alla vittoria dell' Europa League!

Leggi su goalnews

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Goal News ? "nel nome di Maradona? Una grande emozione, credo che non vada di certo ricordata solo durante la partita perché vive ancora nella mente di tutti gli appassionati di calcio: è immortale. Questa partita è importante e speciale, la qualificazione c'è in gioco, se ilha successo. Per vincere sarà considerata unae contendentifinale diLeague. Cambiano qualificazioni dopo l'andata? Cosa è successo con ilÈ cambiato, e non è poco: è una squadra normale rispetto a qualche anno fa. Adesso le possibilità sono migliori. Ilha le condizioni per battere il Barça. Non ci sono giocatori decisivi in ??alcune partite, è un rapporto con la squadra, con lo spogliatoio e con la voglia di vincere. ...