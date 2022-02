Questa foto non c’entra con l’attacco russo all’Ucraina, è del 2014 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il 24 febbraio 2022 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra una persona vestita con tuta mimetica mentre, da sopra una scala, posiziona una bandiera russa sopra l’ingresso di un edificio. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Bandiera della Federazione Russa sul municipio di Karkov». Il riferimento è all’operazione militare lanciata dalla Russia, che nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2022 ha bombardato e invaso diverse aree dell’Ucraina. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. L’immagine è reale, ma non è stata scattata a febbraio 2022 e non ha quindi alcun collegamento con l’attuale attacco russo all’Ucraina. La foto risale al 1 marzo 2014 e mostra uno dei partecipanti alle allora ... Leggi su facta.news (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il 24 febbraio 2022 su Facebook è stata pubblicata unache mostra una persona vestita con tuta mimetica mentre, da sopra una scala, posiziona una bandiera russa sopra l’ingresso di un edificio. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Bandiera della Federazione Russa sul municipio di Karkov». Il riferimento è all’operazione militare lanciata dalla Russia, che nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2022 ha bombardato e invaso diverse aree dell’Ucraina. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. L’immagine è reale, ma non è stata scattata a febbraio 2022 e non ha quindi alcun collegamento con l’attuale attacco. Larisale al 1 marzoe mostra uno dei partecipanti alle allora ...

