Quell' agente dello spettacolo Michelle Hunziker | una terrificante confessione | violenze | chi smaschera in diretta tv

"Ho subito violenze fisiche, verbali e psicologiche". Michelle Hunziker, nel corso della seconda e ultima puntata di Michelle Impossible su Canale 5, non risparmia al pubblico in studio e a casa momenti di dolorose confessioni private. Con lei, sul palco, c'è anche Ambra Angiolini e con l'ex diva di Non è la Rai, oggi attrice stimata e di successo, arrivano parole intense, dritte al cuore. "Quando iniziai a lavorare un agente del mondo dello spettacolo mi rifiutò dicendo che avevo il polpaccio grosso. Oggi ho capito che non avevo sbagliato lavoro, ma avevo sbagliato persona". spiega la showgirl svizzera, con grande sincerità. Il tema è quello dell'autostima perduta, un problema condiviso da molte donne e uomini.

Ultime Notizie dalla rete : Quell agente Le repubbliche baltiche e la Polonia temono di essere i prossimi bersagli di Putin ...che l'ex agente del Kgb al Cremlino sta cercando in tutti i modi di invertire, ma sono anche la base navale della flotta della federazione nel Baltico. Oggi la Russia può accedere via terra a quell' ...

Palmi, il piccolo Nathan agente per un giorno ...chiedeva se fosse possibile realizzare il sogno di Nathan e consentirgli di sedersi su quell'auto ... nominandolo "agente onorario" e regalandogli un berretto della Polizia Locale con il logo del Comune ...

"Agenti offesi e derisi sui social dai ’no vax’" il Resto del Carlino Palmi, il piccolo Nathan agente di polizia locale per un giorno nutre per le auto della Polizia Locale e verso gli agenti che vede ogni giorno fuori la sua scuola come “angeli custodi”. L’insegnate chiedeva se fosse possibile realizzare il sogno di Nathan e ...

"Agenti offesi e derisi sui social dai ’no vax’" Il sindacato di polizia Siulp potrebbe costituirsi parte civile nel primo processo contro i negazionisti: "Non siamo tutelati" ...

