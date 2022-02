Quanto valgono i rapporti Italia-Russia? A livello commerciale scambi da 22 mld (Di giovedì 24 febbraio 2022) Gli scambi commerciali tra Italia e Russia nel 2021 hanno raggiunto i 21,7 miliardi di euro, in crescita del 34,4% rispetto all’anno precedente. Lo rileva un report della direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo nel quale si evidenzia che l’interscambio commerciale russo verso il resto del mondo ha raggiunto i 785 miliardi di dollari L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 24 febbraio 2022) Glicommerciali tranel 2021 hanno raggiunto i 21,7 miliardi di euro, in crescita del 34,4% rispetto all’anno precedente. Lo rileva un report della direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo nel quale si evidenzia che l’interrusso verso il resto del mondo ha raggiunto i 785 miliardi di dollari L'articolo

Italia Ucraina: scambi Milano e Lombardia con Kiev e Mosca valgono 3,7 mld di euro E' quanto emerge da una rilevazione dell'Ufficio Studi di Unione Artigiani Milano e Monza-Brianza basata sui dati del Registro Imprese e della Camera di Commercio di Milano-Lodi e Monza. In dettaglio, ...

