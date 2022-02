Qatar-2022: gli spareggi in Russia scatenano mal di pancia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Gli avversari Russi degli spareggi di qualificazione alla Coppa del Mondo del Qatar-2022 si uniscono per chiedere alla Fifa di far spostare le gare in un’altra destinazione boicottando la Russia. L’invasione della Russia nell’Ucraina sta destando preoccupazioni e timori nell’Europa che ha fatto presto a scordare gli episodi terribili della Seconda Guerra Mondiale. Il velo dell’incertezza è calato e tutto è il contrario di tutto, e anche nello Sport si fatica a capire cosa potrebbe accadere. Guerra Russia-Ucraina: lo Sport è sotto scacco Qatar-2022: l’invasione che incute ansia Le federazioni calcistiche di Polonia, Svezia e Repubblica Ceca hanno chiesto che gli spareggi di qualificazione ai Mondiali del mese prossimo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 24 febbraio 2022) Gli avversari Russi deglidi qualificazione alla Coppa del Mondo delsi uniscono per chiedere alla Fifa di far spostare le gare in un’altra destinazione boicottando la. L’invasione dellanell’Ucraina sta destando preoccupazioni e timori nell’Europa che ha fatto presto a scordare gli episodi terribili della Seconda Guerra Mondiale. Il velo dell’incertezza è calato e tutto è il contrario di tutto, e anche nello Sport si fatica a capire cosa potrebbe accadere. Guerra-Ucraina: lo Sport è sotto scacco: l’invasione che incute ansia Le federazioni calcistiche di Polonia, Svezia e Repubblica Ceca hanno chiesto che glidi qualificazione ai Mondiali del mese prossimo ...

