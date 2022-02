Qarabag-Marsiglia | Conference League | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 24 febbraio 2022)in campo oggi alle 18:45 nel match valido per i playoff di. La vittoria nello scorso turno da parte dei francesi per 3-1 permette agli uomini di Sampaoli di guardare con tranquillità alla sfida con gli azeri. Le possibilità che il risultato possa essere sconvolto sono di conseguenza minime, con i francesi nettamente favoriti per il passaggio del turno. Ecco le ultime news relative al match con lee latv. Statistiche e curiosità diNel precedente turno valido per i playoff d’andata, i transalpini si sono imposti sugli azeri per 3-1. Nel campionato di Ligue 1, iloccupa attualmente la seconda posizione in classifica a ...