Putin lancia la guerra all’Ucraina Esplosioni a Kiev, Odessa, Kharkiv (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il presidente russo è apparso in televisione prima dell’alba annunciando l’inizio dell’operazione militare «a protezione della popolazione del Donbass»: «Chi interferisce subirà conseguenze come non ne avete mai viste» Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il presidente russo è apparso in televisione prima dell’alba annunciando l’inizio dell’operazione militare «a protezione della popolazione del Donbass»: «Chi interferisce subirà conseguenze come non ne avete mai viste»

