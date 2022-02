Putin ha invaso anche la politica italiana | vediamo di ricordarcelo alle prossime elezioni

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Piccolo promemoria per ricordarci con chi abbiamo a che fare in un momento delicato come questo, qui in Italia, non in Russia. La maggioranza degli eletti in questa legislatura, ripeto: in questa legislatura ancora in corso, ha chiesto e ottenuto i voti degli elettori per uscire dall’Euro, per destabilizzare le istituzioni europee e per un’anza strategica con Vladimir, signore di tutte le Russie edi molti partiti italiani. Alcuni di questi partiti, in particolare quello di maggioranza relativa fondato da un comico e da un teorico del superamento della democrazia parlamentare, si sono spinti fino a chiedere formalmente di uscire dalla Nato, oltre che dall’Europa, e a farsi dettare punto per punto laestera dal Cremlino, dopo ripetuti viaggi in Russia e annunci di visite apologetiche nella ...