Putin attacca: è guerra in Ucraina, la Russia vuole anche Chernobyl. Coprifuoco a Kiev. Zelensky: "Russia come la Germania nazista". La Nato: "Non invieremo truppe nel Paese". Ci sono morti e feriti (Di giovedì 24 febbraio 2022) Esplosioni a Kiev, missili su altre città. Iniziata l'invasione di terra. Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa. Draghi: «Dialogo con Mosca impossibile». Stoltenberg annuncia il rafforzamento del contingente a Est. Ue convoca ambasciatore russo

