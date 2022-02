Putin all'alba avvisa il mondo: "Non intervenite, terribili conseguenze". Guerra mondiale per Kiev? (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Guerra in Ucraina è iniziata e rischia di trascinare nel gorgo tutto il mondo. Alle 6, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l'invasione "per proteggere il Donbass", ma il fronte bellico è ben più ampio, con attacchi alle città del sud come Odessa e Mariupol, e nel mirino c'è la stessa capitale Kiev. Prevedendo la condanna internazionale, Putin ha avvertito i leader mondiali, intimando loro di non intervenire: "Nessuno dovrebbe avere dubbi sul fatto che un attacco diretto al nostro Paese porterà alla sconfitta e a terribili conseguenze per qualsiasi potenziale aggressore". "Coloro che rivendicano il dominio del mondo, pubblicamente, impunemente e, sottolineo, senza alcun motivo, dichiarano noi, la Russia, il loro nemico - ha proseguito lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lain Ucraina è iniziata e rischia di trascinare nel gorgo tutto il. Alle 6, il presidente russo Vladimirha annunciato l'invasione "per proteggere il Donbass", ma il fronte bellico è ben più ampio, con attacchi alle città del sud come Odessa e Mariupol, e nel mirino c'è la stessa capitale. Prevedendo la condanna internazionale,ha avvertito i leader mondiali, intimando loro di non intervenire: "Nessuno dovrebbe avere dubbi sul fatto che un attacco diretto al nostro Paese porterà alla sconfitta e aper qualsiasi potenziale aggressore". "Coloro che rivendicano il dominio del, pubblicamente, impunemente e, sottolineo, senza alcun motivo, dichiarano noi, la Russia, il loro nemico - ha proseguito lo ...

