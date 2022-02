Psg, Mbappé respinge l'offerta (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il Psg sta ancora cercando di convincere Mbappé a rinnovare il suo contratto, in scadenza questa estate. Come rivelato da Marca, il Psg... Leggi su calciomercato (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il Psg sta ancora cercando di convincerea rinnovare il suo contratto, in scadenza questa estate. Come rivelato da Marca, il Psg...

Ultime Notizie dalla rete : Psg Mbappé Ribery: 'Salvezza Salernitana, io ci credo. Scudetto? Spero vinca il Milan, Ibra se lo merita. Vlahovic alla Juve...' FAVORITA IN CHAMPIONS LEAGUE - 'Il Bayer Monaco, il Liverpool e forse anche il PSG. Dipende solo da loro, perché hanno una squadra forte con grandi giocatori. Lewandowski è il numero uno, ha segnato ...

Salernitana, Ribery: "La salvezza sarebbe come un trofeo, ci credo. Scudetto? Spero Milan" Lewandowski e Mbappé i più forti' La Salernitana e non solo, Ribery ha detto la sua anche sulla ... In Champions vedo il Bayern Monaco, il Liverpool e forse anche il Psg . Dipende solo da loro, hanno ...

