Proteste in Russia contro la guerra in Ucraina: 600 arresti, manifestazioni a San Pietroburgo e in tutto il mondo (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’attacco russo contro l’Ucraina ha sollevato un’ondata di Proteste contro le azioni di Vladimir Putin, e sulle strade di tutto il mondo si succedono manifestazioni contro la guerra. Nella stessa Russia sono state centinaia le persone scese in piazza contro l’aggressione verso un Paese che la popolazione russa sente molto vicina, culturalmente e geograficamente, con cui condivide la stessa origine slava. La polizia ha brutalmente represso la protesta, come mostrano i diversi video che stanno circolando sui social in queste ore: in tutta la Russia gli arresti dei manifestanti sarebbero più di 600. Ucraina, a San Pietroburgo ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’attacco russol’ha sollevato un’ondata dile azioni di Vladimir Putin, e sulle strade diilsi succedonola. Nella stessasono state centinaia le persone scese in piazzal’aggressione verso un Paese che la popolazione russa sente molto vicina, culturalmente e geograficamente, con cui condivide la stessa origine slava. La polizia ha brutalmente represso la protesta, come mostrano i diversi video che stanno circolando sui social in queste ore: in tutta laglidei manifestanti sarebbero più di 600., a San...

